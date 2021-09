Repartidores caen en hoyos de obras sin señalamientos visibles, en Morelia

El hombre iba manejando la moto y aunque se percató que algo había por esa calle, no pudo frenar y la pareja cayó al agujero.

“Me gustaría que OOAPAS se hiciera responsable de los daños ya sean a nuestra persona o a la moto, ya que no contaba con señalamientos y es muy peligroso, el día apenas de ayer, se taparon dichos pozos, no habíamos hablado porque no tenía idea de que hacer realmente, pero creo que tenemos el derecho de expresarnos y ver si logramos que se hagan responsables de laguna manera”, termina la denuncia.

RYE