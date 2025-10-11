Repartidas, más de 70 mil piezas de pan en caravana en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con aroma a pan, música y ambiente festivo, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, llevó a cabo la tradicional Caravana del Pan, un evento que llenó de alegría las principales calles de la ciudad y celebró el sabor y la tradición de los productores locales.

Organizada por la Secretaría de Fomento Económico (SEFECO), bajo la dirección de María Guadalupe Herrera Calderón, y con el acompañamiento de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA), la caravana inició su recorrido en la Plaza Jardín Morelos, avanzando por la avenida Acueducto y la avenida Madero, hasta llegar al primer cuadro de la ciudad, donde cientos de familias se unieron a la fiesta.