Morelia

Repartidas, más de 70 mil piezas de pan en caravana en Morelia

Repartidas, más de 70 mil piezas de pan en caravana en Morelia
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con aroma a pan, música y ambiente festivo, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, llevó a cabo la tradicional Caravana del Pan, un evento que llenó de alegría las principales calles de la ciudad y celebró el sabor y la tradición de los productores locales.

Organizada por la Secretaría de Fomento Económico (SEFECO), bajo la dirección de María Guadalupe Herrera Calderón, y con el acompañamiento de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA), la caravana inició su recorrido en la Plaza Jardín Morelos, avanzando por la avenida Acueducto y la avenida Madero, hasta llegar al primer cuadro de la ciudad, donde cientos de familias se unieron a la fiesta.

CORTESÍA

Durante el trayecto, se compartieron más de 70 mil piezas de pan elaboradas por cerca de 70 panaderías morelianas, además de la participación especial de la Universidad La Salle y de la Harinera Monarca, que aportó un turibús lleno de entusiasmo, música y energía.

El ambiente fue de completa celebración: niños, jóvenes y adultos disfrutaron de este recorrido que, entre risas y el olor a pan dulce, reafirmó el orgullo por las tradiciones morelianas y el impulso al comercio local.

CORTESÍA

Con esta actividad, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con el desarrollo económico, la identidad cultural y la convivencia comunitaria, fortaleciendo los lazos que hacen de la capital michoacana el mejor lugar para vivir.

rmr

Caravana del Pan
piezas
grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com