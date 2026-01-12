✅ Reparan fuga de agua en el Centro de Morelia; vecinos recuperan el servicio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informó que fue reparada una fuga de agua potable en la intersección de las calles Manuel Muñiz y Nicolás Bravo, en el Centro Histórico de la ciudad.

A través de redes sociales, la dependencia confirmó que el servicio de agua quedó restablecido con normalidad, beneficiando a vecinos, negocios y peatones de esta transitada zona.

Trabajos concluidos

Durante la madrugada y primeras horas del día, personal operativo realizó labores de excavación, cierre de válvulas y sustitución de tubería. En las imágenes captadas por este medio se observa maquinaria pesada y cintas de seguridad delimitando la zona intervenida.

📍 Ubicación: Manuel Muñiz, esquina con Nicolás Bravo, Centro Histórico de Morelia.

🛠️ Acción: Reparación de fuga de agua potable.

🚰 Resultado: Servicio restablecido en su totalidad.