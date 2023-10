Reparados, 430 kilómetros de caminos rurales en Morelia: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "En el campo se está trabajando como nunca antes se había trabajado y no es un tema nada más por decirlo, nunca se habían hecho tantas reparaciones de caminos rurales caminos a cosechas, desazolve de ollas, construcción de ollas, nivelación de parcelas y dragado de ríos”, compartió el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

"Para que se den una idea llevamos alrededor de 430 km de caminos arreglados, que es como haber reparado un camino con una distancia superior desde Morelia a San Luis Potosí (o equivalente a) casi ir a la Ciudad de México y de regreso".

El edil destacó que es una distancia muy importante porque para todas las comunidades, la conectividad es esencial; por lo que en las localidades cuando no hay caminos de material es elemental que se arreglen éstos.

Sin precisar cifras de inversión, dijo que lo anterior es resultado de "dos años de trabajo es con la maquinaria que compramos y no solamente se pasa la máquina si no se pone material nuevo y adecuado que no se haga lodo y que se acomode bien".

Martínez Alcázar destacó que además el ayuntamiento a su cargo ha dragado ríos y drenes para que no se inunden sus parcelas y evitar que se echen a perder sus cosechas.

Otro rubro es la organización de eventos para reactivar la economía y la promoción de las diversas rutas, como la del mezcal, en aras de que “haya más flujo y puedan vender sus productos”.

Mientras que en materia de abastecimiento de agua y por la posibilidad de que la escasez de agua continúe, refirió que apoyan con represas, bordos, y mangueras en lugares en donde no hay fuente de abastecimiento; y en donde no hay fuentes de abastecimiento que donde se pueda resolver a la brevedad, se llevan pipas de agua.

Al cuestionarle sobre el riesgo de sequía para la zona rural, informó que se están reparando sus presas en la zona rural, “es la prioridad que se tenía antes de la temporada de lluvia para que pudieran acumular su agua; ahora lo que tenemos que hacer es ver en dónde se necesitan”.

Por otra parte, recordó que una de las políticas de la siguiente parte de su administración es la perforación de más pozos profundos; ahorita se están perforando siete en el área urbana.

Resaltó que en área rural no se tienen programados pozos, sino que el vital líquido se obtiene del agua que va corriendo o la que se acumula.

"Por ejemplo en Tiripetío estamos haciendo una olla de almacenamiento de agua porque la que tenían en una comunidad ya tiene mucha fuga de agua y no la pueden almacenar y distribuir; y así cada comunidad tiene distintas necesidades", culminó.

rmr