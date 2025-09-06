Repara OOAPAS más de 6 mil baches derivados de fugas en un año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un año de gestiones, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) ha atendido más de 6 mil baches derivados de trabajos relacionados con fugas, informó el director de la paramunicipal Adolfo Torres Ramírez.

En entrevista, el funcionario detalló que desde el área de alcantarillado, en concatenación con la atención de fugas, se han reparado 6 mil 378 baches, principalmente aquellos ocasionados por aperturas derivadas de fugas, sus reparaciones, o trabajos en drenajes.

Torres Ramírez añadió que estos trabajos se realizan a partir de reportes ciudadanos, los cuales se reciben a través del Aqua Bot, disponible en la página del OOAPAS, o mediante la atención telefónica de la dependencia.

Asimismo, indicó que en este periodo se construyeron 325 descargas sanitarias nuevas y se rehabilitaron más de 190 válvulas.