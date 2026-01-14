Renuevan sistema sanitario en Las Américas; buscan evitar fugas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) lleva a cabo la sustitución de la red sanitaria en la calle Paraguay hasta el cárcamo ubicado en la avenida Enrique Ramírez, en la colonia Las Américas, una obra que beneficiará directamente a 720 habitantes de esta zona de la ciudad.

Esta acción permitirá mejorar el sistema de saneamiento, reducir riesgos de fugas así como fortalecer la infraestructura hidráulica, contribuyendo a un entorno más seguro y con mejores condiciones de vida para las familias de la colonia.