Renueva tu clóset cuidando el planeta en Morelia: habrá feria ‘Second Chance’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo domingo 7 de septiembre se llevará a cabo en el Centro de Morelia la feria de ropa Second Chance, un evento que promueve el consumo responsable y la moda sostenible bajo el lema "Tu estilo, tu planeta".

La feria tendrá lugar en el Centro Cultural Mexicano Norteamericano A.C., ubicado en la calle Guillermo Prieto #86, frente a la Escuela de Bellas Artes, con entrada libre en un horario de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Durante esta jornada, los asistentes podrán adquirir prendas de segunda mano en buen estado, ideales para renovar su guardarropa de forma consciente. El evento busca generar conciencia sobre la importancia de dar una segunda vida a la ropa y reducir el impacto ambiental de la industria textil.