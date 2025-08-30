Renovación del Planetario de Morelia ayudará a jóvenes a convertir sus sueños en realidad: José Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Yo creo que este planetario va a ser un gran vehículo para ayudar a nuestros jóvenes a convertir esos sueños en realidad y que puedan alcanzar sus propias estrellas”, expresó el astronauta, José Hernández, al acudir al inicio de obra de la remodelación del Planetario de Morelia.

En su discurso en este evento, resaltó que la última renovación que se hizo al planetario de Morelia fue hace 50 años, en su inauguración, motivo por el cual si se hace la amortización por ese tiempo, actualmente se hace una inversión de 3 millones al año, pero para la educación y es una obra que se se puede justificar.