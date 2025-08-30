Morelia

Renovación del Planetario de Morelia ayudará a jóvenes a convertir sus sueños en realidad: José Hernández

El astronauta, hijo de padres michoacanos, consideró que estas obras ayudan a plantar la semilla de la esperanza
Josimar Lara
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Yo creo que este planetario va a ser un gran vehículo para ayudar a nuestros jóvenes a convertir esos sueños en realidad y que puedan alcanzar sus propias estrellas”, expresó el astronauta, José Hernández, al acudir al inicio de obra de la remodelación del Planetario de Morelia.

En su discurso en este evento, resaltó que la última renovación que se hizo al planetario de Morelia fue hace 50 años, en su inauguración, motivo por el cual si se hace la amortización por ese tiempo, actualmente se hace una inversión de 3 millones al año, pero para la educación y es una obra que se se puede justificar.

Aunque puede haber quién cuestione la inversión en la obra ante los problemas sociales que se tienen en el estado, el astronauta consideró que también se debe alimentar la mente de los jóvenes y en ellos plantar la semilla de esperanza, con un planetario como el de Morelia, en dónde se pueden ver estrellas y galaxias.

Recordó que además de esta obra también pueden contar su historia de que aunque sus padres son de Ticuitaco, municipio de La Piedad, es un ejemplo de cómo un niño pudo llegar a las estrellas, motivo por el cual “se vale soñar en grande”.

