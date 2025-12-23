Remodelación del Planetario de Morelia con avance del 40 por ciento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque un grupo de personas se opusieron en un principio a la remodelación del Planetario de Morelia, este martes, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) Gladyz Butanda Macías, afirmó que llevan un avance del 40 por ciento.

En encuentro con medios de comunicación, la funcionaria explicó que el avance se registra en el interior, y en enero o febrero del siguiente año habrá un cambio importante en las salas, ya que el equipamiento llegará en próximos meses para realizar la transformación en lo que consideró, una de las zonas más importantes de la ciudad.

"Realmente va a ser un proyecto muy padre que no deja de ser una transformación en esta zona tan importante para todos los morelianos porque a partir de ahí pues obviamente vamos a hacer una conexión con lo que es el recinto, con lo que es el Centro de Convenciones".