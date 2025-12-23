Remodelación del Planetario de Morelia con avance del 40 por ciento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque un grupo de personas se opusieron en un principio a la remodelación del Planetario de Morelia, este martes, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) Gladyz Butanda Macías, afirmó que llevan un avance del 40 por ciento.
En encuentro con medios de comunicación, la funcionaria explicó que el avance se registra en el interior, y en enero o febrero del siguiente año habrá un cambio importante en las salas, ya que el equipamiento llegará en próximos meses para realizar la transformación en lo que consideró, una de las zonas más importantes de la ciudad.
"Realmente va a ser un proyecto muy padre que no deja de ser una transformación en esta zona tan importante para todos los morelianos porque a partir de ahí pues obviamente vamos a hacer una conexión con lo que es el recinto, con lo que es el Centro de Convenciones".
Butanda Macías recordó que habrá un área de juegos y temática de astronautas, ya que el astronauta de origen michoacano, José Hernández, ingeniero y empresario estadounidense de 63 años donará algunos de sus trajes para ser expuestos en dicho lugar.
La secretaria detalló que la remodelación de este lugar es necesaria, toda vez que no cuentan con infraestructura de vanguardia ni el equipamiento necesario, lo que ha provocado un distanciamiento con la sociedad, es decir, que el espacio busca ser más atractivo para que la gente asista.
El objetivo es poder proyectar un mapping en el domo, contar con salas interactivas, un espacio para noche de estrellas, y tecnología que permita que los niños y niñas jóvenes y adultos vayan ya que, a decir de la funcionaria, tenía un equipamiento obsoleto.
"Lo que queríamos era que se lograra modernizar el planetario, no sé si ustedes fueron los últimos años, pero una cosa deprimente con cartulinas pegadas y adentro se daban clases de inglés, o sea, realmente ni siquiera funcionaba el planetario como tal, el auditorio en medio de donde estaba la famosa araña que le decían, ya teníamos más tecnología en las pantallas de nuestros cuartos que lo que se tenía ahí", finalizó.
BCT