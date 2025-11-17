Relevo en la SSP ayudará a la coordinación: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, consideró que fue “muy atinada” la designación de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán (SSP).

El nombramiento de Cruz Medina se dio a conocer el día de ayer, a través de una publicación en las redes sociales oficiales del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, como parte de un “relevo estratégico” en el marco de la consolidación del Plan Michoacán.

Ante ello, medios de comunicación solicitaron al alcalde su opinión, particularmente sobre la coordinación esperada en materia de seguridad para el municipio. Al respecto, Martínez Alcázar subrayó:

“Es una persona con la que hemos estado trabajando coordinadamente con la Policía Municipal, y estoy seguro de que hará un buen trabajo. Ese movimiento ayuda a la coordinación, ayuda a dar una nueva imagen a la Secretaría de Seguridad Pública, con un compromiso que estoy seguro incluye la depuración de la corporación y un mejor desempeño de la misma”, expresó.