Reincorporación de Policía Morelia al C5 optimizará atención de reportes de emergencia: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reincorporación de la Policía Morelia al C5 Michoacán permitirá mejorar los tiempos de respuesta y conocer en tiempo real los reportes que llegan a la línea de emergencia, lo que ayudará a atenderlos con mayor eficiencia, destacó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista colectiva, el comisionado señaló que, después de más de un año, el viernes pasado el personal de Policía Morelia volvió a incorporarse al C5, tras el diálogo sostenido con el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, quien giró instrucciones para la reapertura de este espacio a los elementos municipales.