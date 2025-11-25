Reincorporación de Policía Morelia al C5 optimizará atención de reportes de emergencia: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reincorporación de la Policía Morelia al C5 Michoacán permitirá mejorar los tiempos de respuesta y conocer en tiempo real los reportes que llegan a la línea de emergencia, lo que ayudará a atenderlos con mayor eficiencia, destacó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.
En entrevista colectiva, el comisionado señaló que, después de más de un año, el viernes pasado el personal de Policía Morelia volvió a incorporarse al C5, tras el diálogo sostenido con el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, quien giró instrucciones para la reapertura de este espacio a los elementos municipales.
Aunado a esto, señaló que, aunque la Policía Morelia continúa como una de las corporaciones que funge como primer respondiente, ahora se espera que mejore la cercanía con la población y, por consiguiente, la atención inmediata de los reportes. Pues en ocasiones anteriores ya habían señalado que existía un desfase en esta comunicación, destacó.
Cuestionado sobre la salida de Policía Morelia del C5, Alarcón Olmedo señaló que en su momento no se les dio una causa específica; sin embargo, indicó que este hecho se relacionó con una actuación realizada en contra de agentes de la Guardia Civil, y posteriormente fue expulsado el enlace de Policía Morelia del C5.
Para culminar, Alarcón Olmedo detalló que en las instalaciones del nuevo C4 (del municipio), que están en construcción, se tiene pensado destinar un espacio tanto para el personal del estado como de la federación, esto para reforzar la coordinación entre las corporaciones de seguridad.
RPO