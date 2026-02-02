Rehabilitan fuentes danzantes de la plaza Melchor Ocampo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las fuentes danzantes de la plaza Melchor Ocampo requirieron trabajos de rehabilitación, luego de que el año pasado resultaran dañadas por aceite y otros productos dejados por puestos que se instalaron en el sitio, compartió Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

En entrevista, el funcionario fue cuestionado sobre los horarios de funcionamiento de este atractivo ubicado en la plaza Melchor Ocampo, donde habitualmente niñas y niños acuden a divertirse.

Al respecto, Vázquez Vargas explicó que las fuentes danzantes, localizadas a un costado de la Catedral de Morelia, operan en dos turnos: por la mañana y por la tarde, con una duración aproximada de tres horas cada uno.

En este sentido, detalló que fue necesaria la rehabilitación del sistema, ya que durante el año pasado se registraron daños derivados de la instalación de puestos por parte de algunos manifestantes, los cuales dejaron residuos como aceite y otros productos que afectaron las instalaciones.

Finalmente, señaló que las fuentes ya se encuentran en funcionamiento, por lo que la ciudadanía puede nuevamente observar este atractivo de la plaza Melchor Ocampo, el cual se instaló en administraciones pasadas.