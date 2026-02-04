Rehabilitación de la Pila de los Patos concluiría en poco más de dos meses

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras obtener el visto bueno del INAH, arrancará la rehabilitación de la Pila de los Patos, proyecto que tendrá una duración estimada de poco más de dos meses y una inversión de dos millones de pesos, informó Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales.
En entrevista para MIMORELIA.COM, el secretario explicó que este proyecto, correspondiente a la edición 2024 del Presupuesto Participativo, el cual debió pasar por la revisión y autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a que se localiza dentro del polígono del Centro Histórico. Una vez obtenido el visto bueno del Instituto, el municipio pudo emitir la licencia de construcción.
“Apenas en días pasados se nos entregó la licencia, ya estando en condiciones de arrancar. En este caso, también se busca tener una comunicación directa con los ciudadanos que encabezaron esta iniciativa (…)”, destacó.
En este sentido, Sosa Tapia informó que el día de mañana se llevará a cabo una reunión con el comité ciudadano que impulsó el proyecto, con el objetivo de explicarles y detallar las acciones que se estarán realizando, todas ellas avaladas por el INAH.
“Son 640 metros cuadrados para trabajar en una plancha de las baldosas de cantera que está en esa zona; se va a mejorar lo que da soporte, se reforzará el acceso a las pipas y se va a reacomodar el sendero (…)”, precisó el funcionario.
Sosa Tapia añadió que la emblemática Pila de los Patos no tendrá modificaciones; sin embargo, las bancas existentes serán retiradas para colocar nuevas, además de que se dará mantenimiento al cercado perimetral.
El secretario reiteró que la inversión total para estos trabajos asciende a dos millones de pesos y subrayó que el proyecto se apega a los lineamientos establecidos, con la participación también de personal de Servicios Públicos Municipales.
Finalmente, indicó que aún se analizan los tiempos específicos de operación durante la rehabilitación, aunque se estima que las labores queden concluidas en un periodo aproximado de poco más de dos meses.
RYE-