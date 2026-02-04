Rehabilitación de la Pila de los Patos concluiría en poco más de dos meses

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras obtener el visto bueno del INAH, arrancará la rehabilitación de la Pila de los Patos, proyecto que tendrá una duración estimada de poco más de dos meses y una inversión de dos millones de pesos, informó Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el secretario explicó que este proyecto, correspondiente a la edición 2024 del Presupuesto Participativo, el cual debió pasar por la revisión y autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a que se localiza dentro del polígono del Centro Histórico. Una vez obtenido el visto bueno del Instituto, el municipio pudo emitir la licencia de construcción.

“Apenas en días pasados se nos entregó la licencia, ya estando en condiciones de arrancar. En este caso, también se busca tener una comunicación directa con los ciudadanos que encabezaron esta iniciativa (…)”, destacó.