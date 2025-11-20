Morelia

Regresa Expo Venta Navideña en el Bosque Cuauhtémoc de Morelia

Artesanías, diseño local y emprendimiento se reunirán en una expo para toda la familia, con ambiente 100% navideño
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 30 de noviembre, el Bosque Cuauhtémoc se llenará de luces, creatividad y espíritu navideño con la llegada de la Expo Venta Navideña, organizada por Emprendefest Morelia.

El evento se llevará a cabo en el Kiosco Principal, en un horario de 10:00 de la mañana a 6:30 de la tarde, y contará con la participación de emprendedores locales que ofrecerán productos únicos, creativos y hechos en Michoacán.

Desde artículos decorativos hasta regalos personalizados, la expo busca impulsar el consumo local y brindar a las familias una experiencia navideña diferente, al aire libre y en un espacio emblemático de la ciudad.

“Ven a descubrir regalos únicos, creativos y apoya a nuestros emprendedores. ¡La Navidad empieza aquí!”, señala la invitación publicada por Emprendefest en sus redes sociales.

