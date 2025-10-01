Regresa el Festival de la Enchilada y la Corunda a Morelia del 10 al 12 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tradición culinaria de Michoacán se vuelve a saborear en el corazón de la capital con el regreso del 16º Festival de la Enchilada y la Corunda, un evento que busca reunir a las familias morelianas y turistas en torno a los sabores típicos del estado.
Esta edición se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre en la Plaza de San Agustín, ubicada en la calle Matamoros del Centro Histórico de Morelia.
A través de redes sociales, la Dirección de Mercados y Plazas, perteneciente a la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Morelia, dio a conocer que durante tres días consecutivos se podrá disfrutar de una amplia variedad de enchiladas, corundas, atoles y otros antojitos michoacanos, preparados por cocineras tradicionales que representan distintas regiones del estado.
Además de la oferta gastronómica, el festival contará con presentaciones culturales, música en vivo y actividades artísticas pensadas para toda la familia, con la finalidad de ofrecer una experiencia completa en un espacio abierto, seguro y accesible para locales y visitantes.
Con acceso libre y sin costo para el público, se espera una gran afluencia de personas durante estos tres días, por lo que se recomienda llegar con anticipación para disfrutar del ambiente festivo que ofrece la emblemática Plaza de San Agustín, un espacio histórico que ha sido punto de encuentro para la cultura, el arte y ahora también para la gastronomía local.
