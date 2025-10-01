Regresa el Festival de la Enchilada y la Corunda a Morelia del 10 al 12 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tradición culinaria de Michoacán se vuelve a saborear en el corazón de la capital con el regreso del 16º Festival de la Enchilada y la Corunda, un evento que busca reunir a las familias morelianas y turistas en torno a los sabores típicos del estado.

Esta edición se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre en la Plaza de San Agustín, ubicada en la calle Matamoros del Centro Histórico de Morelia.

A través de redes sociales, la Dirección de Mercados y Plazas, perteneciente a la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Morelia, dio a conocer que durante tres días consecutivos se podrá disfrutar de una amplia variedad de enchiladas, corundas, atoles y otros antojitos michoacanos, preparados por cocineras tradicionales que representan distintas regiones del estado.

Además de la oferta gastronómica, el festival contará con presentaciones culturales, música en vivo y actividades artísticas pensadas para toda la familia, con la finalidad de ofrecer una experiencia completa en un espacio abierto, seguro y accesible para locales y visitantes.