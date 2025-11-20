Reglamento municipal exigirá seguridad en centros nocturnos; entrará en vigor en diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los centros nocturnos de Morelia deberán contar con seguridad, ya sea pública o privada, a partir de mediados de diciembre, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

Tras la aprobación del Reglamento de Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicios en el municipio, el funcionario compartió en entrevista que, entre las adecuaciones realizadas, se establece que los negocios de este giro contraten de manera obligatoria seguridad.

En este tenor, explicó que en Morelia se tienen registrados 26 centros nocturnos, de los cuales al menos cuatro ya cuentan con elementos a cargo de la seguridad de los establecimientos.

“Incluso algunos lugares que no están obligados, como antros, ya también cuentan con seguridad privada que contrataron por decisión propia”, explicó.

Benítez Silva indicó que el reglamento entrará en vigor una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado, es decir, 30 días después de su aprobación en Cabildo. Por lo cual se espera que a mediados de diciembre dichos establecimientos acaten las nuevas adecuaciones.

Entre otros de los principales rubros que se agregan, compartió que se fortalecen las facultades para llevar a cabo clausuras de manera más práctica. Además, algunos giros específicos, como las sex shop, deberán ubicarse a una distancia aproximada de 150 metros de los centros escolares.

De igual forma, en el tema de licencias, desde Gobierno Digital se añade la posibilidad de aperturar licencias tipo A y B a través de la plataforma. También, en el catálogo de giros se integran los establecimientos de hospedaje tipo Airbnb.

Cabe señalar que este reglamento comenzó a adecuarse desde meses atrás, particularmente con la finalidad de establecer un ordenamiento en los distintos negocios que operan en el municipio.

RYE-