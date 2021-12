Registro Civil materializa derecho a la identidad; cumple 162 años

Con las nuevas disposiciones legales se garantiza que ninguna persona sea discriminada, ya que en algún momento se llegó a registrar en la Iglesia a personas que eran inscritos como hijos fuera de matrimonio e ilegítimos. Estas prácticas se recogieron en los primeros años del Registro Civil y fue llevada a cabo por 100 años bajo este mismo esquema hasta las reformas del año 2000. A partir de esta fecha ya no se discrimina ni se hacen distinciones por la forma en que se nace, ya no se distingue entre hijos naturales o hijos de matrimonio, no se distingue otro tipo de señalamientos que se incluían dentro de las actas, actos que incluso podrían afectar en un juicio sucesorio.