Registran saldo blanco en Cabalgata de Reyes Magos; superan afluencia estimada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el término de la Cabalgata de los Reyes Magos, realizada la tarde-noche de este lunes 5 de enero en la capital michoacana, la Policía Morelia reportó saldo blanco y una asistencia aproximada a las 80 mil personas.

En entrevista colectiva, Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, indicó que se tuvo una afluencia mayor a la estimada inicialmente, la cual era de aproximadamente 50 mil asistentes.

“Tuvimos muchísimas familias en todo el trayecto, algunos incluso acompañaron a la cabalgata hasta el primer cuadro de la ciudad. Eso causó una gran aglomeración, pero se desarrolló en un ambiente tranquilo y con seguridad”, subrayó.