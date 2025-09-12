Registran hasta dos casos de vandalismo al mes en cárcamos de Morelia: OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) ha registrado actos de vandalismo en distintos cárcamos, principalmente con el robo de cableado y pintas en la infraestructura, informó el director del organismo, Adolfo Torres Ramírez.

En entrevista colectiva, el director de la paramunicipal explicó que estos hechos también se han presentado en algunos pozos, sobre todo en los que se encuentran más aislados.

“En algunos entran y los rayan; en otros se roban transformadores, principalmente el cableado y otras partes del equipo. Ese es el tipo de vandalismo que registramos. Yo calculo que se registran un par de casos al mes”, puntualizó.

El director detalló que para la rehabilitación o reposición del equipo sustraído, se destinan cerca de 30 mil pesos mensuales. Aunado a esto, Torres Ramírez refirió que, aunque no se han registrado detenciones por estas acciones, una persona resultó electrocutada cuando intentaba robar cableado.

Finalmente, Torres Ramírez indicó que se trabaja de manera coordinada con la Policía Morelia para que en sus recorridos también supervisen la zona donde se encuentran los cárcamos más afectados.

Agregó que están haciendo las gestiones correspondientes para instalar cámaras de vigilancia, y mencionó que en algunos de estos sitios incluso se cuenta con resguardo canino.

