Registrados, más de 22 mil reportes por fallas en luminarias en Morelia durante 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En este 2025, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales recibió más de 22 mil reportes relacionados con el alumbrado público, de los cuales se logró atender aproximadamente el 95 %, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la dependencia.

En entrevista colectiva, el secretario explicó que este rubro es uno de los que mayor número de reportes genera, principalmente por luminarias apagadas debido a distintas causas.

“Esto tiene que ver con iluminación apagada que pudo derivarse de algún circuito, o por apagones de algunas celdas, por reposición de luminarias y por alguna falla en el cableado, y en menor medida por el robo de cable”, señaló.