Registrados, más de 22 mil reportes por fallas en luminarias en Morelia durante 2025
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En este 2025, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales recibió más de 22 mil reportes relacionados con el alumbrado público, de los cuales se logró atender aproximadamente el 95 %, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la dependencia.
En entrevista colectiva, el secretario explicó que este rubro es uno de los que mayor número de reportes genera, principalmente por luminarias apagadas debido a distintas causas.
“Esto tiene que ver con iluminación apagada que pudo derivarse de algún circuito, o por apagones de algunas celdas, por reposición de luminarias y por alguna falla en el cableado, y en menor medida por el robo de cable”, señaló.
Recordó que las fallas en luminarias o luminarias apagadas se pueden reportar al 072, con el fin de canalizar los casos al área correspondiente y así programar las acciones para restablecer el servicio.
En este mismo tema, Vázquez Vargas afirmó que se estima cerrar el año con aproximadamente 88 mil luminarias, y adelantó que para el próximo año se prevé ampliar la cobertura con la instalación de 13 nuevos alumbrados públicos en distintas zonas de la ciudad.
En entrevistas previas, el funcionario ha destacado que la ampliación de esta infraestructura no solo responde a la necesidad de iluminar más espacios, sino también al impulso de la construcción de paz en la actual administración municipal, ya que, de acuerdo con las autoridades, una iluminación adecuada en espacios públicos incide directamente en temas de seguridad.
