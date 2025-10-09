Regalarán más de 70 mil piezas en la Caravana del Pan en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 70 mil piezas de pan serán regaladas a la ciudadanía durante la Caravana del Pan, que se llevará a cabo en el Centro Histórico de Morelia el próximo sábado 11 de octubre, a las 17:00 horas.
En rueda de prensa, Alejandro Durán Gama, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en Michoacán, precisó que la caravana comenzará en el Jardín de Villalongín y recorrerá la avenida Madero hasta llegar a la Catedral de Morelia.
En este tenor, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), anunció que, como parte de las actividades, también se realizará la Feria del Pan del 17 al 19 de octubre, en la plaza Valladolid, con horario de 9:00 a 21:00 horas.
La funcionaria estimó una asistencia de 70 mil personas y una derrama económica superior a los 3 millones de pesos. Además, invitó a la ciudadanía a consumir local, ya que participarán más de 50 panaderos de Morelia y del interior del estado.
Adicionalmente, Durán Gama destacó que durante la feria se realizarán actividades con estudiantes de gastronomía y habrá participación de jóvenes con discapacidad que se han formado en el oficio de la panadería.
Asimismo, comentó que se realizarán concursos de pan en tres categorías: pan de muerto, conchas y pan de sal. Finalmente, el presidente de Canainpa adelantó que el domingo se elaborará una torta gigante para compartir con las y los asistentes.
