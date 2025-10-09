Regalarán más de 70 mil piezas en la Caravana del Pan en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 70 mil piezas de pan serán regaladas a la ciudadanía durante la Caravana del Pan, que se llevará a cabo en el Centro Histórico de Morelia el próximo sábado 11 de octubre, a las 17:00 horas.

En rueda de prensa, Alejandro Durán Gama, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en Michoacán, precisó que la caravana comenzará en el Jardín de Villalongín y recorrerá la avenida Madero hasta llegar a la Catedral de Morelia.