Regalarán juguetes y dulces en caravana navideña de autos clásicos en Morelia

El punto de concentración será el estacionamiento de Torre Financiera, ubicado en Paseo de la República con Avenida Las Américas, desde donde partirá el desfile rumbo a la Catedral de Morelia, siguiendo la ruta por Enrique Ramírez, en una jornada que promete música, color y tradición sobre ruedas.

Durante el recorrido, los organizadores repartirán dulces y juguetes a las niñas y niños, especialmente en el punto final frente a la Catedral, como un gesto simbólico que refuerza el sentido de comunidad y generosidad en estas fiestas decembrinas.

Los organizadores invitan a las familias a salir a las calles para disfrutar del desfile, tomarse fotos y ser parte de esta experiencia navideña que combina tradición, comunidad y motor.

BCT