Regalarán juguetes y dulces en caravana navideña de autos clásicos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con espíritu festivo y mucha nostalgia, la 6ta Caravana Navideña Kombi Beats recorrerá las principales avenidas de Morelia este domingo 14 de diciembre de 2025, a partir de las 7:00 de la noche, con la participación de más de 50 vehículos clásicos Volkswagen decorados con motivos navideños.
La caravana estará conformada por combis, vochos, safaris, brasilias y wagons, todos iluminados y ambientados con música navideña para contagiar de alegría a familias morelianas.
El punto de concentración será el estacionamiento de Torre Financiera, ubicado en Paseo de la República con Avenida Las Américas, desde donde partirá el desfile rumbo a la Catedral de Morelia, siguiendo la ruta por Enrique Ramírez, en una jornada que promete música, color y tradición sobre ruedas.
Durante el recorrido, los organizadores repartirán dulces y juguetes a las niñas y niños, especialmente en el punto final frente a la Catedral, como un gesto simbólico que refuerza el sentido de comunidad y generosidad en estas fiestas decembrinas.
Los organizadores invitan a las familias a salir a las calles para disfrutar del desfile, tomarse fotos y ser parte de esta experiencia navideña que combina tradición, comunidad y motor.
