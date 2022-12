Refugio animal solicita camioneta para traer alimento donado de la CDMX

Es importante mencionar que para evitar la sobrepoblación de estos peludos, tanto en la calle como en los refugios, es de vital importancia ser dueños responsables: llevar a esterilizarlos, no regalarlos como juguetes en esta época decembrina, no abandonarlos, no tirarlos en la calle, no usar a las hembras como fábricas de cachorros y no lucrar con ellos al venderlos, entre otras cosas.