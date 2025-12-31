Refuerzan vigilancia y atención de emergencias por Año Nuevo: PC Municipal
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la jornada de Año Nuevo, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia reforzará los operativos de este 31 de diciembre y primero de enero, con el objetivo de atender oportunamente las emergencias que pudieran presentarse, informó el coordinador Francisco Xavier Lara Medina.
En entrevista, el coordinador señaló que durante estas fechas las guardias se fortalecen con recorridos preventivos en campo, además de mantenerse atentos a los reportes que les direccionen.
Añadió que cualquier emergencia durante la jornada de Año Nuevo debe reportarse al número 911, para que se pueda direccionar la ayuda correspondiente de las corporaciones.
Lara Medina subrayó que la recomendación para la población es “vivir estas fiestas de fin de año con responsabilidad y cuidado, mantenerse atentos en casa”, así como tener precaución en el manejo de materiales como la pirotecnia, especialmente con los menores de edad.
Cabe resaltar que durante la jornada de Nochebuena y Navidad, la Coordinación atendió más de nueve incidentes, entre ellos incendios, fugas de gas y choques, en los cuales el personal de Protección Civil y Bomberos de Morelia brindó la atención correspondiente.
RPO