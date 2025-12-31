Refuerzan vigilancia y atención de emergencias por Año Nuevo: PC Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la jornada de Año Nuevo, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia reforzará los operativos de este 31 de diciembre y primero de enero, con el objetivo de atender oportunamente las emergencias que pudieran presentarse, informó el coordinador Francisco Xavier Lara Medina.

En entrevista, el coordinador señaló que durante estas fechas las guardias se fortalecen con recorridos preventivos en campo, además de mantenerse atentos a los reportes que les direccionen.