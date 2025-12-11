Refuerzan vigilancia por festejos guadalupanos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el transcurso del día se incrementará la presencia policial en las inmediaciones del Templo de San Diego, debido al aumento de peregrinaciones y visitantes que acuden a esta zona, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista colectiva, el comisionado detalló que actualmente se han desplegado alrededor de 150 elementos, y se espera alcanzar un total de entre 300 y 350 oficiales.

“Estarán brindando seguridad a todos los asistentes que esperamos durante esta jornada, durante la noche y la madrugada, incluso en la zona aledaña a estas festividades guadalupanas”, destacó.

Indicó que continúan los cierres viales en las calles Bucareli y Tata Vasco. En cuanto a la afluencia, señaló que se esperan más de 100 mil asistentes.

Cuestionado sobre los incidentes que suelen registrarse en esta jornada, mencionó que en años pasados se han presentado “cristalazos” (robo a vehículo).

“En este año no hemos tenido incidencias, se atendió un reporte y se logró frustrar el robo en la calle Revillagigedo, y vamos a estar muy pendientes; instalamos algunos puntos de seguridad y también una torre de vigilancia en la calle ya mencionada”, concluyó.

SHA