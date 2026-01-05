Refuerzan operativo contra venta de animales por Día de Reyes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día de Reyes, el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA), en coordinación con distintas dependencias, lleva a cabo un operativo para evitar la venta de animales en la vía pública, así como en tianguis y otras zonas de Morelia, destacó Minerva Bautista Gómez, directora general del IMPA.

En entrevista para MIMORELIA.COM, la directora señaló que este operativo se realiza en distintas áreas de la ciudad y, derivado de las inspecciones efectuadas la mañana de este lunes, se han asegurado un total de 23 tortugas.

“No solamente se checa el tema de animales domésticos, ya que está prohibida toda la venta de animales en vía pública. Se toma en cuenta si son especies protegidas, y dentro de locales se revisan los permisos y, en todo caso, con Profepa se realizan inspecciones específicas (…)”, destacó.