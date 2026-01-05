Refuerzan operativo contra venta de animales por Día de Reyes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día de Reyes, el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA), en coordinación con distintas dependencias, lleva a cabo un operativo para evitar la venta de animales en la vía pública, así como en tianguis y otras zonas de Morelia, destacó Minerva Bautista Gómez, directora general del IMPA.
En entrevista para MIMORELIA.COM, la directora señaló que este operativo se realiza en distintas áreas de la ciudad y, derivado de las inspecciones efectuadas la mañana de este lunes, se han asegurado un total de 23 tortugas.
“No solamente se checa el tema de animales domésticos, ya que está prohibida toda la venta de animales en vía pública. Se toma en cuenta si son especies protegidas, y dentro de locales se revisan los permisos y, en todo caso, con Profepa se realizan inspecciones específicas (…)”, destacó.
En este tenor, Bautista Gómez hizo un exhorto a los Reyes Magos para evitar regalar cualquier tipo de animal, al señalar que es importante generar conciencia de que no son “juguetes”.
Aunado a esto, indicó que las tortugas aseguradas quedarán bajo resguardo de la Profepa, y precisó que, en caso de detectar otras especies, las instancias correspondientes deberán valorar si se canalizan al zoológico o a algún otro espacio para su resguardo.
Para finalizar, la directora subrayó la importancia de que la ciudadanía reporte los lugares en los que se detecte la venta de animales, ya que, además de no contar con los permisos correspondientes, generalmente se identifica que tampoco existen condiciones adecuadas para el bienestar de los ejemplares.
“La idea es inhibir y rescatar a los animalitos del maltrato, ya que también semanas o meses después incrementa el abandono de animales. Este operativo se lleva a cabo en diferentes horarios y zonas; el equipo se conforma por el IMPA, PC Municipal, Policía Morelia, Profepa, Mercados e Inspección y Vigilancia (…)”, concluyó.
rmr