Refuerzan combate local contra las adicciones en Morelia; suman 60 detenciones por narcomenudeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia se realizan constantemente detenciones por venta de narcóticos, desde casos con una o dos dosis de droga hasta aseguramientos más grandes, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista para este medio de comunicación, el comisionado señaló que la detención más reciente se efectuó el pasado fin de semana en la zona de Villas del Pedregal, pero en lo que va del año se han realizado distintas puestas a disposición.

"Desde una o dos dosis de droga, lo que puede representar entre uno y tres gramos, hasta aseguramientos más importantes de más de una decena de dosis, es decir, de 10 gramos a una onza, dependiendo de la sustancia […]", recalcó.