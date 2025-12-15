Refuerzan alcoholímetro y llaman a evitar fogatas durante fiestas decembrinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a la temporada de fiestas, el operativo del alcoholímetro se mantendrá activo hasta la primera semana de enero de 2026, informó el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva.
Durante una entrevista colectiva, el secretario señaló que el objetivo de la administración municipal al reforzar esta medida de manera diaria es salvar vidas y mantener a salvo a las y los morelianos.
“Año con año, durante este periodo decembrino de festividades y posadas, se amplía el alcance del alcoholímetro. Se tiene previsto para toda la temporada de fiestas, por lo que se quedará hasta la primera semana de enero (…)”, destacó.
Por otra parte, en el contexto de los festejos decembrinos y de Año Nuevo, el funcionario recordó que algunas familias suelen realizar fogatas al exterior de sus viviendas, práctica que señaló está prohibida.
Lo anterior, explicó que es debido a los riesgos que implican este tipo de fogatas, ya que pueden salirse de control y generar incidentes que afecten a las familias, además del daño al medioambiente.
En este tenor, Benítez Silva indicó que los elementos de la Policía Morelia, así como de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia, realizan una amplia labor durante esta temporada del año, atendiendo diversos reportes e incidentes en la ciudad, y en caso de detectar fogatas que representen un riesgo, estas serán retiradas.
Respecto a la venta de madera en vía pública corresponde a la Dirección de Mercados atender esta situación. Por ello, indicó que dicha área es la encargada de notificar a los puntos de venta para solicitar su retiro o, en su caso, proceder con el decomiso del producto.
BCT