Refuerzan alcoholímetro y llaman a evitar fogatas durante fiestas decembrinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a la temporada de fiestas, el operativo del alcoholímetro se mantendrá activo hasta la primera semana de enero de 2026, informó el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva.

Durante una entrevista colectiva, el secretario señaló que el objetivo de la administración municipal al reforzar esta medida de manera diaria es salvar vidas y mantener a salvo a las y los morelianos.

“Año con año, durante este periodo decembrino de festividades y posadas, se amplía el alcance del alcoholímetro. Se tiene previsto para toda la temporada de fiestas, por lo que se quedará hasta la primera semana de enero (…)”, destacó.