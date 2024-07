Reforzamiento operativo de la Guardia Civil para la ciudad de Morelia

Enfatizó que en este momento se debe dar prioridad a la disuasión del delito. "La presencia de la Guardia Civil en las calles es para darle seguridad a las y los morelianos" mencionó.

El encargado de la Seguridad Pública en Michoacán detalló que este día se desplegaron un total de 270 elementos y 35 unidades, que se distribuidas en cuatro bloques para cubrir mayor territorio, siendo apoyados por aire con un helicóptero como se ha podido observar desde días pasados.

Oseguera Cortés señaló que actualmente los principales problemas de seguridad se han concentrado en establecimientos como chelerías, bares y lugares con maquinitas tragamonedas, en agresiones que del viernes 19 al martes 23 de julio, dejaron 8 personas sin vida e igual número de lesionados.

De igual forma el mando policial detalló que los resultados del despliegue se han comenzado a percibir, ya que en el estado el pasado viernes no se presentaron casos de homicidio y en la capital Michoacán desde el martes anterior no se han repetido las acciones, sin embargo, no es momento para relajar los operativos, por el contrario la estrategia es reforzar y trabajar coordinados con otras instancias.

