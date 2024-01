Reforma al reglamento de la Guardia Civil aumentará transparencia y reducirá corrupción: Cussi

González Cussi recordó que antes de la creación de la Policía Morelia en 2015, el Estado siempre había prestado el servicio tanto de seguridad como de tránsito y vialidad, por lo que consideró que hubo cierta reminiscencia y los efectivos de se quedaron acostumbrados a seguir prestando servicio, por lo que durante los últimos años existían las dos corporaciones que brindaban o coincidían en ese servicio.

En ese sentido, mencionó que la materia de tránsito es una competencia que la Constitución y las leyes atribuyen a los municipios, solamente en los municipios no tengan la capacidad o deseen que el estado preste el servicio se puede firmar un convenio para que la autoridad estatal se encargue, lo cual no era el caso en Morelia.

“De entrada había una especie de invasión en la competencia o una actuación al menos irregular, porque se estaban aplicando lineamientos y reglamentos en materia de tránsito por autoridades que no tenían competencia en Morelia; eso, aunado a que también se ha venido denunciado de un abuso de un tema de corrupción constante y permanente en esta materia y por eso celebramos que el Gobierno del Estado haya tomado esa determinación”, afirmó.

El comisionado consideró que el Estado encontró la vía adecuada para que Tránsito Estatal no participara, o al menos no multara, a través de la modificación de los reglamentos de la Guardia Civil y así los agentes de Tránsito den atención a la seguridad vial con enfoque más relacionado con la prevención y no con las multas.