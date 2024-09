Reelección de alcaldes y diputados debe continuar: Alfonso Martínez

En entrevista, el edil de Morelia señaló que uno de los temas en los que no está de acuerdo "es con la reforma política que se propone, es un retroceso el eliminar la reelección de alcaldes y diputados porque si algo necesita nuestro país es la profesionalización de los funcionarios públicos, no puedo estar de acuerdo, después de venir de un proceso en donde me reeligió la ciudadanía".

Lo anterior, dijo, porque la esencia de la reelección es la continuidad; se presentan a una relación en un acto democrático los funcionarios públicos; y porque "mi segunda gestión fue mejor que la primera precisamente por toda la experiencia que logré en mi primera gestión por esa pues es ese conocimiento que adquirí, de mi ciudad ya en funciones".

Asimismo, consideró que, al contrario, se debería incrementar a cuatro años cada gestión para lograr mayor desarrollo como León, Guanajuato, o Querétaro capital, en donde ha habido continuidad, además que para hacer grandes proyectos "tenemos que pensar en grande y a largo plazo".

Destacó que coincide en las propuestas ecológicas, "me parece muy interesante, no coincido con la postura de la intromisión al Poder Judicial, creo que debe de haber un respeto en la división de poderes que conforman nuestra República y también se habló de un tema de elegir a los ministerios públicos, me causa dudas, me voy a esperar, concediendo el beneficio de la duda, para conocer la propuesta en términos generales pero no sé cómo haríamos para elegir a 600 ministerios públicos, por ejemplo; me causa mucha preocupación esa propuesta".

Mientras que, sobre la democratización y presupuesto pleno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, afirmó que "esto se debe de hablar con la máxima casa de estudios, que es autónoma".

En tanto que, respecto a los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, aseveró que son temas que se tienen que discutir y "que dejamos esa discusión al Congreso".

rmr