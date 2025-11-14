Reducirán tiempo del desfile del 20 de noviembre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el próximo desfile del 20 de noviembre, en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) informó que habrá una reducción en la duración del recorrido.
De acuerdo con la comisión, se busca que la actividad sea más ágil, ya que en ediciones anteriores los desfiles han llegado a extenderse hasta tres horas, lo que puede generar cansancio entre los asistentes. En esta ocasión, se prevé que el tiempo sea menor.
En entrevista, el director de la Cecufid, Raúl Morón Vidal, refirió que hasta el momento se tiene confirmada la participación de aproximadamente 3 mil 100 personas, distribuidas en 27 contingentes, aunque aclaró que aún no se cuenta con el dato total para esta edición.
Aunque también habrá carros alegóricos, como en cada edición, todavía no se tiene una cifra precisa de cuántos serán. El funcionario adelantó que el desfile en Morelia iniciará a las 10:00 de la mañana y se espera concluir al mediodía o antes.
En la edición del año pasado participaron 25 carros alegóricos y de sonido, además de alumnos de 12 instituciones de nivel superior, seis de media superior, seis asociaciones, seis dependencias oficiales, seis escuelas militarizadas y cuatro contingentes extraescolares.
Por su parte, el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, informó que la Policía Morelia desplegará 100 elementos para el operativo de seguridad durante el desfile cívico-militar del próximo jueves. El dispositivo estará encabezado por la Guardia Civil, mientras que la corporación municipal brindará apoyo.
Finalmente, se dio a conocer que el municipio de Uruapan decidió cancelar su desfile, debido al reciente asesinato del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez. El gobierno municipal informó que la suspensión fue determinada por acuerdo de la asamblea escolar celebrada en la presidencia municipal.
