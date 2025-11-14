Reducirán tiempo del desfile del 20 de noviembre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el próximo desfile del 20 de noviembre, en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) informó que habrá una reducción en la duración del recorrido.

De acuerdo con la comisión, se busca que la actividad sea más ágil, ya que en ediciones anteriores los desfiles han llegado a extenderse hasta tres horas, lo que puede generar cansancio entre los asistentes. En esta ocasión, se prevé que el tiempo sea menor.

En entrevista, el director de la Cecufid, Raúl Morón Vidal, refirió que hasta el momento se tiene confirmada la participación de aproximadamente 3 mil 100 personas, distribuidas en 27 contingentes, aunque aclaró que aún no se cuenta con el dato total para esta edición.

Aunque también habrá carros alegóricos, como en cada edición, todavía no se tiene una cifra precisa de cuántos serán. El funcionario adelantó que el desfile en Morelia iniciará a las 10:00 de la mañana y se espera concluir al mediodía o antes.