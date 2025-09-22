RedCoFem convoca a manifestación por el Día Internacional de la Despenalización del Aborto

La despenalización del aborto en Michoacán, aprobada por la actual legislatura, eliminó el delito hasta las 12 semanas de gestación, pero enfrenta barreras como la falta de servicios en municipios rurales y objeciones de conciencia en hospitales.

La manifestación se enmarca en el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, conmemorando el movimiento feminista global. Hasta la fecha, está despenalizado y legalizado en 24 estados (si se considera a Chihuahua y Aguascalientes), mientras que en otros sigue siendo criminalizado y solo permitido por algunas causales, como violación, problemas de salud de la madre o del feto, por mencionar algunos, pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.