Morelia

RedCoFem convoca a manifestación por el Día Internacional de la Despenalización del Aborto

La colectiva exige que el aborto sea un derecho seguro, gratuito y sin burocracia en todo Michoacán
RedCoFem convoca a manifestación por el Día Internacional de la Despenalización del Aborto
FB: Red Colectivas Feministas Michoacán
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Red de Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem) convoca a una manifestación el 28 de septiembre de 2025 en el Congreso del Estado, para conmemorar el Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto.

Pese a que en Michoacán la legalización se aprobó en febrero de 2025, aún no es accesible en todo el estado; así lo menciona la colectiva como demanda a un derecho real, seguro y sin objeciones.

“El aborto ya está despenalizado en Michoacán, pero aún no es legal ni accesible para todas. Exigimos que sea un derecho real: seguro, gratuito, sin objeciones, sin burocracia, reconocido en todo el estado”, afirma el comunicado de RedCoFem, que invita a la marcha a las 10:30 horas desde el Congreso, bajo el lema “Mi cuerpo, mi decisión”.

La despenalización del aborto en Michoacán, aprobada por la actual legislatura, eliminó el delito hasta las 12 semanas de gestación, pero enfrenta barreras como la falta de servicios en municipios rurales y objeciones de conciencia en hospitales.

La manifestación se enmarca en el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, conmemorando el movimiento feminista global. Hasta la fecha, está despenalizado y legalizado en 24 estados (si se considera a Chihuahua y Aguascalientes), mientras que en otros sigue siendo criminalizado y solo permitido por algunas causales, como violación, problemas de salud de la madre o del feto, por mencionar algunos, pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

FB: Red Colectivas Feministas Michoacán
Te puede interesar:
Prepárate para bailar en la primera edición del Spooky Dance Competition en Morelia
RedCoFem convoca a manifestación por el Día Internacional de la Despenalización del Aborto

RPO

despenalización
RedCoFem
aborto Michoacán

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com