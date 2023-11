Recurrirá Gobierno de Morelia a Sala Superior del TEPJF

Resaltó sin embargo que “ahí sigue la información de todo mundo que se presentó en tiempo y forma (…) nosotros creemos que no se está viendo de manera correcta, pero somos respetuosos de las instituciones y las defendemos, por eso tenemos otra instancia y vamos a recurrir a ella y si en esa otra instancia se ratifica, ya quedará el precedente para que eso sea para todos, no sólo para Alfonso Martínez, entonces tendrán que bajar sus publicaciones todos los gobernantes y diputados, no solo yo”.

Y es que la red social Facebook su propaganda fue publicada según lo establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (LIPE), pero se quedaron fijas después de rendido el informe.

Al cuestionarle si es prudente legislarlo, dijo que “cuando hay estos resolutivos se marca precedente, el cual está hasta hoy, en lo que resolvió la Sala Regional de Toluca, pero se acudirá a la Sala Superior, y quedará el precedente pero para todos”.

SHA