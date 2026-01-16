Recuperan vehículo robado en Morelia gracias a reporte ciudadano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a un reporte ciudadano, elementos de la Policía de Morelia lograron recuperar un vehículo con reporte de robo en la colonia Santa Fe.

Tras recibir la denuncia, los oficiales realizaron labores de búsqueda y localización. Una vez verificada la información, se confirmó el estatus del automóvil y se procedió a su recuperación.

El vehículo fue entregado en el lugar a su legítimo propietario, quien acreditó la propiedad ante los elementos de seguridad.

👉 Este resultado fue posible gracias a la participación de la ciudadanía y a la pronta respuesta de los oficiales municipales.