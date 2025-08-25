Recuperan camioneta robada hace dos semanas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Durante labores de prevención y vigilancia, elementos de la Policía de Morelia aseguraron un vehículo que contaba con reporte de robo vigente.

La localización del vehículo se dio durante labores de prevención y vigilancia en las inmediaciones del Fraccionamiento Arko San Pedro.

De acuerdo con la corporación, se trata de una camioneta reportada como robada desde el pasado 12 de agosto.