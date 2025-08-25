Morelia

Recuperan camioneta robada hace dos semanas en Morelia

FACEBOOK/POLICÍA DE MORELIA
MiMorelia.com
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Durante labores de prevención y vigilancia, elementos de la Policía de Morelia aseguraron un vehículo que contaba con reporte de robo vigente.

La localización del vehículo se dio durante labores de prevención y vigilancia en las inmediaciones del Fraccionamiento Arko San Pedro.

De acuerdo con la corporación, se trata de una camioneta reportada como robada desde el pasado 12 de agosto.

El vehículo fue trasladado y entregado a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, autoridad que dará continuidad a las investigaciones correspondientes.

