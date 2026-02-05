Cámaras del C5 ayudan a recuperar camioneta robada en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a un reporte oportuno al número de emergencias 9-1-1 y al trabajo de análisis de video del C5 Subdirección Morelia, autoridades lograron recuperar una camioneta Mitsubishi L200 el mismo día en que fue reportada como robada.

De acuerdo con la información oficial, tras recibirse la llamada de auxilio, el C5 activó de inmediato el protocolo de videovigilancia, lo que permitió dar seguimiento al trayecto del vehículo y compartir en tiempo real sus características con las corporaciones de seguridad en campo.

Posteriormente, tras un recorrido en la zona señalada, el vehículo fue localizado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.