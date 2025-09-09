Recuperan auto de lujo con reporte de robo en Villa Universidad de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a la coordinación en tiempo real con el C4, elementos de la Policía de Morelia lograron localizar y asegurar un automóvil que contaba con reporte de robo, en la colonia Villa Universidad de la capital michoacana.

De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo fue identificado durante patrullajes de vigilancia y, tras confirmar la alerta, fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La Policía de Morelia destacó que estas acciones forman parte de las labores para proteger el patrimonio de la ciudadanía, reforzando la seguridad en colonias de la capital.