Recupera Policía Morelia camioneta robada tras operativo en Fovissste Acueducto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Oficiales de Policía Morelia atendieron el reporte del robo de una camioneta tipo pickup, lo que derivó en la implementación inmediata de un operativo de búsqueda y localización en distintos puntos de la ciudad.

Tras recibir la información, y gracias a la coordinación entre los centros C4 y C5, se estableció un cerco digital con el objetivo de evitar que el vehículo saliera de Morelia. Como resultado del despliegue operativo, la unidad fue localizada en la colonia Fovissste Acueducto.

Desde el primer momento, elementos policiales brindaron asistencia y acompañamiento a las víctimas del delito. Una vez recuperada la camioneta, el personal de Policía Morelia trasladó a las personas afectadas para hacer entrega del vehículo en el sitio donde fue localizado.

Asimismo, se les proporcionó apoyo y orientación para acudir ante la autoridad competente a fin de presentar la denuncia correspondiente y continuar con el proceso legal.

Policía Morelia reiteró su compromiso de actuar con oportunidad y coordinación para proteger el patrimonio de las y los morelianos, además de invitar a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa a la línea de contacto ciudadano 443 113 5000.

mrh