Recuerdan ideales de paz y justicia de Morelos en aniversario luctuoso

En su mensaje, compartió datos de la biografía del Siervo de la Nación y destacó su ardua labor por la patria, causa a la que entregó su vida.

“Morir es nada cuando por la patria se muere (…)”, citó al resaltar la firmeza del espíritu de José María Morelos y Pavón, quien dejó un legado e ideología fundamentales para México.

Asimismo, señaló que este acto no se realiza solo para recordar aspectos de su vida, sino para rescatar y actualizar los principios y valores aún vigentes de los Sentimientos de la Nación.