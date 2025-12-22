Recuerdan ideales de paz y justicia de Morelos en aniversario luctuoso
Morelia

Recuerdan ideales de paz y justicia de Morelos en aniversario luctuoso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Este acto cívico lo estamos viviendo 210 años después del sacrificio y muerte del Generalísimo José María Morelos, para mantener vivos sus ideales de paz y justicia, en un mundo con grandes conflictos, no debemos perderlos (…)”, destacó Gilberto Morelos Favela, regidor del Ayuntamiento de Morelia.

Esta mañana, autoridades municipales y estatales conmemoraron el CCX aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón. El acto protocolario se realizó en el Jardín Morelos, donde el regidor Gilberto fungió como orador oficial.

En su mensaje, compartió datos de la biografía del Siervo de la Nación y destacó su ardua labor por la patria, causa a la que entregó su vida.

“Morir es nada cuando por la patria se muere (…)”, citó al resaltar la firmeza del espíritu de José María Morelos y Pavón, quien dejó un legado e ideología fundamentales para México.

Asimismo, señaló que este acto no se realiza solo para recordar aspectos de su vida, sino para rescatar y actualizar los principios y valores aún vigentes de los Sentimientos de la Nación.

Agregó que “Morelos es Morelia y Morelos es México (…)”, por lo que —dijo— sus ideales cobran mayor relevancia ante los acontecimientos que se han suscitado actualmente en el estado y en el país.

Posterior al discurso oficial, la artista Rocío Vega interpretó la canción “Morelia” en honor al Siervo de la Nación. El evento culminó con una salva de fusilería y la colocación de una ofrenda floral en las inmediaciones de la estatua de Morelos.

