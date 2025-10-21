"Recuérdame", de Coco, iluminará la Catedral de Morelia en noviembre

Este espectáculo no solo rendirá homenaje a la música y la tradición del Día de Muertos, sino que también recordará a personajes entrañables que ayudaron a proyectar a Michoacán a nivel internacional, en especial a Santa Fe de la Laguna, localidad de Quiroga que inspiró varios elementos del filme.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo Municipal, la cita es en punto de las 21:00 horas, cuando locales y visitantes podrán unirse para disfrutar del espectáculo audiovisual y corear el tema que ha tocado los corazones de diversas generaciones.

Con información de Aholibama Andrade

