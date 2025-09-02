Recorre el Centro de Morelia y crea tu propio libro artesanal en este curso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Gerencia del Centro Histórico de la ciudad de Morelia, en colaboración con la Biblioteca Jean Paul L’Allier, abrió inscripciones para el curso-taller “El libro de mis andares por Morelia”, un proyecto que busca acercar a los participantes al arte, la historia y la creación literaria mediante la elaboración de su propio libro artesanal.

El taller tendrá una duración de cuatro meses, con sesiones todos los miércoles de 11:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de la Biblioteca Jean Paul L’Allier del Archivo Histórico de Morelia, ubicada en Galeana No. 302, Centro Histórico.

La dinámica del curso incluye recorridos por el Centro Histórico, visitas a museos y actividades de encuadernación y creación artística, donde cada participante podrá plasmar sus experiencias en un libro personal.