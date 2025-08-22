Reconocen labor de bomberos municipales de Morelia en su día nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Nacional del Bombero, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia entregó reconocimientos a sus 52 integrantes.
Desde la Estación III de Bomberos de Morelia, ubicada en Villas del Pedregal, el coordinador Francisco Xavier Lara Medina felicitó al cuerpo de bomberos y destacó el trabajo diario que realizan en la atención de distintas emergencias que se presentan en la ciudad.
Posteriormente, procedió a leer una breve descripción de cada elemento, para luego entregar los estímulos económicos correspondientes.
El coordinador informó que “al día de hoy, que es la semana 33 del año, llevamos por parte de esta coordinación en sus tres estaciones de trabajo, más de mil 500 servicios prestados. Entre estos divididos en 773 incendios, 65 emergencias médicas, 651 servicios de emergencias y 6 rescates”.
Agregó que estas cifras reflejan solo una parte de las actividades que realizan, pues el reto para el cuerpo de bomberos es constante, ya que se trata de una corporación que prácticamente no descansa.
Por su parte, el comandante Rodrigo Camacho también felicitó a las y los integrantes del cuerpo de bomberos y reconoció su empeño y profesionalismo.
“Porque a pesar de que tenemos muchas carencias como departamento, siempre están a la vanguardia, entrenando y haciendo esfuerzos para ir más allá”, puntualizó el comandante.
Asimismo, señaló que el mayor reto es hacer frente a todas las emergencias sin contar con la última tecnología en equipamiento, ya que precisó que desde su perspectiva “nunca habrá herramientas y equipo suficiente, porque cada día hay nuevos desafíos (…)”, concluyó.
BCT