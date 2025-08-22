Reconocen labor de bomberos municipales de Morelia en su día nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Nacional del Bombero, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia entregó reconocimientos a sus 52 integrantes.

Desde la Estación III de Bomberos de Morelia, ubicada en Villas del Pedregal, el coordinador Francisco Xavier Lara Medina felicitó al cuerpo de bomberos y destacó el trabajo diario que realizan en la atención de distintas emergencias que se presentan en la ciudad.