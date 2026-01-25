Morelia

Reconocen como víctimas indirectas a tres familiares de Víctor y Anayeli

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el inicio de la audiencia de imputación contra Alejandro N., fueron reconocidos como víctima indirectas a tres personas familiares de Víctor Mújica y Anayeli Hernández.

La audiencia a cargo de El juez Cristóbal luviano inició a las 11:33 horas y fue decretado un receso para que la defensoría pública se entrevistara con Alfredo N.

Durante el encuentro judicial se dio a conocer que una familiar de Anayeli, decidió no estar presente por termas personales y de salud.

La audiencia se realiza de manera virtual con todas las partes involucradas.

