Reconocen como víctimas indirectas a tres familiares de Víctor y Anayeli

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el inicio de la audiencia de imputación contra Alejandro N., fueron reconocidos como víctima indirectas a tres personas familiares de Víctor Mújica y Anayeli Hernández.
La audiencia a cargo de El juez Cristóbal luviano inició a las 11:33 horas y fue decretado un receso para que la defensoría pública se entrevistara con Alfredo N.
Durante el encuentro judicial se dio a conocer que una familiar de Anayeli, decidió no estar presente por termas personales y de salud.
La audiencia se realiza de manera virtual con todas las partes involucradas.
