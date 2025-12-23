Reconocen a la Policía de Morelia con celebración familiar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un ambiente de convivencia, alegría y reconocimiento, el Ayuntamiento de Morelia celebró el Día del Policía con una comida organizada especialmente para las mujeres y hombres que integran la corporación, quienes asistieron acompañados de sus familias para disfrutar de un festejo lleno de música, regalos y gratas sorpresas.

Durante el evento, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció el compromiso, la entrega y el esfuerzo diario de las y los policías que trabajan por la seguridad de la capital michoacana.