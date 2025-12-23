Reconocen a la Policía de Morelia con celebración familiar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un ambiente de convivencia, alegría y reconocimiento, el Ayuntamiento de Morelia celebró el Día del Policía con una comida organizada especialmente para las mujeres y hombres que integran la corporación, quienes asistieron acompañados de sus familias para disfrutar de un festejo lleno de música, regalos y gratas sorpresas.
Durante el evento, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció el compromiso, la entrega y el esfuerzo diario de las y los policías que trabajan por la seguridad de la capital michoacana.
Por su parte, el comisionado de Seguridad, Pablo Alarcón Olmedo, destacó que la Policía de Morelia es una corporación comprometida con la ciudad y con la sociedad, y que todos los días sale a las calles con la convicción de brindar un buen servicio a la ciudadanía.
La celebración se convirtió en un espacio de cercanía y reconocimiento, donde las familias fueron protagonistas y donde el Ayuntamiento de Morelia refrendó su respaldo a quienes, con vocación y responsabilidad, velan diariamente por la tranquilidad de las y los morelianos.
