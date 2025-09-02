Reconocen a Claudia Sheinbaum por innovar en la gestión del agua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Federación de Ambientes Hídricos (WEF) anunció que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue seleccionada como una de las tres galardonadas con su Premio para Funcionarios Públicos, un reconocimiento internacional que distingue a líderes por impulsar cambios positivos y duraderos en la gestión de los recursos acuáticos.
La WEF destacó que el premio, entregado cada año, busca resaltar el impacto de las políticas innovadoras y el servicio público dedicado. En este caso, Sheinbaum fue reconocida por iniciativas que establecieron nuevos estándares en resiliencia ambiental y acceso al agua en México.
Instalación de sistemas de captación de lluvia en más de 62 mil hogares, beneficiando a comunidades marginadas.
Diseño de una política hídrica en la Ciudad de México reconocida mundialmente por integrar tecnología, participación ciudadana y colaboración.
Alianzas público-privadas para garantizar el abasto en momentos críticos.
Incremento de 1,658 litros por segundo en capacidad de agua potable mediante proyectos estratégicos.
Firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua, con la meta de recuperar 3 mil millones de m³ del recurso.
Modernización proyectada de 200 mil hectáreas de riego agrícola para uso eficiente del agua.
Planeación de 17 proyectos estratégicos nacionales hacia el acceso universal.
Programa para sanear los ríos Santiago-Lerma, Tula y Atoyac, entre los más contaminados del país.
En su comunicado, la WEF subrayó que la presidenta mexicana “ha logrado fusionar ciencia, política y compromiso comunitario en un modelo internacional de gestión hídrica eficaz y equitativa”.
El premio será entregado el próximo 29 de septiembre en Chicago, durante la Conferencia y Exposición Técnica WEFTEC, considerada la más importante en el sector del agua a nivel mundial.
mrh