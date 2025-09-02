Reconocen a Claudia Sheinbaum por innovar en la gestión del agua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Federación de Ambientes Hídricos (WEF) anunció que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue seleccionada como una de las tres galardonadas con su Premio para Funcionarios Públicos, un reconocimiento internacional que distingue a líderes por impulsar cambios positivos y duraderos en la gestión de los recursos acuáticos.

La WEF destacó que el premio, entregado cada año, busca resaltar el impacto de las políticas innovadoras y el servicio público dedicado. En este caso, Sheinbaum fue reconocida por iniciativas que establecieron nuevos estándares en resiliencia ambiental y acceso al agua en México.