Reconoce la ONU política pública del Centro de Autismo Morelia

En representación del municipio, una comitiva del DIF Morelia y de la Tesorería Municipal participó en los talleres del PNUD para mejorar la gestión pública. Este trabajo permitirá que el Centro de Autismo perfeccione sus sistemas técnicos con resultados verificables, mientras que la administración municipal en su conjunto podrá contar con herramientas para fortalecer la calidad y la rendición de cuentas en los programas sociales.

La Presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, destacó que este logro reafirma el compromiso de Morelia con políticas públicas basadas en evidencia, garantizando que cada acción social esté respaldada por resultados concretos que beneficien a las familias.

Además de posicionar a Morelia en la esfera internacional, la participación abre nuevas alianzas técnicas con expertos del PNUD, permitiendo el acceso a metodologías innovadoras y retroalimentación especializada sobre los sistemas de monitoreo locales. Estos vínculos permitirán mejorar la asignación de recursos, atraer apoyos de distintos niveles de gobierno y de cooperación internacional, y replicar modelos exitosos en otras áreas prioritarias del municipio.

