Reconoce Alfonso Martínez a mujeres rurales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, entregó reconocimientos a quienes, con su esfuerzo, pasión y trabajo, ponen en alto la importante labor que realizan las mujeres en las tenencias y comunidades.
Alfonso Martínez destacó que este reconocimiento, que se entrega por primera ocasión, es resultado de la coordinación entre diferentes dependencias municipales, encabezadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que dirige Roberto Carlos López.
Frente a decenas de mujeres, el presidente municipal comentó que este sector de la población es pieza fundamental en el desarrollo del campo michoacano, ya que, a diferencia de otros estados, aquí el fenómeno de la migración obliga, pero sobre todo las motiva a asumir la responsabilidad de sacar adelante las cosechas y parcelas, ante la ausencia de los hombres que viajan a Estados Unidos a buscar una mejor suerte.
El alcalde Alfonso Martínez recordó su niñez al lado de su padre y hermanos, mientras trabajaban sembrando maíz y frijol. Comentó que esa etapa de su vida es la que guarda los mejores recuerdos, ya que le permitió aprender el valor del trabajo y el sacrificio de quienes laboran en el campo.
Comentó que, desde el Gobierno de Morelia, se tiene presente la importancia del área rural; por ello, se puso en marcha el exitoso programa de mejoramiento de caminos rurales, que hoy en día ha mejorado sustancialmente la conectividad en las tenencias y comunidades, demostrando que la zona rural es una prioridad en esta administración.
Las mujeres galardonadas por su trabajo, trayectoria y aportaciones fueron: Rosalina Pérez, de la tenencia de Teremendo de los Reyes, por ser una líder social y representante campesina; María Teresa Casorla Sagrero, de Tiripetío, por su impulso a la investigación y difusión cultural; y Hortensia Neri Pérez, de la tenencia de Capula, por ser gestora social e impulsora de la cultura rural.
