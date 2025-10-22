Reconoce Alfonso Martínez a mujeres rurales

Frente a decenas de mujeres, el presidente municipal comentó que este sector de la población es pieza fundamental en el desarrollo del campo michoacano, ya que, a diferencia de otros estados, aquí el fenómeno de la migración obliga, pero sobre todo las motiva a asumir la responsabilidad de sacar adelante las cosechas y parcelas, ante la ausencia de los hombres que viajan a Estados Unidos a buscar una mejor suerte.

El alcalde Alfonso Martínez recordó su niñez al lado de su padre y hermanos, mientras trabajaban sembrando maíz y frijol. Comentó que esa etapa de su vida es la que guarda los mejores recuerdos, ya que le permitió aprender el valor del trabajo y el sacrificio de quienes laboran en el campo.

Comentó que, desde el Gobierno de Morelia, se tiene presente la importancia del área rural; por ello, se puso en marcha el exitoso programa de mejoramiento de caminos rurales, que hoy en día ha mejorado sustancialmente la conectividad en las tenencias y comunidades, demostrando que la zona rural es una prioridad en esta administración.