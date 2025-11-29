Recolectarán peluches de los ex para regalarlos a niños desamparados el Día de Reyes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La campaña “¡Dona los peluches de tu ex!” busca reunir juguetes nuevos o usados en buen estado para hacer del Día de Reyes una fecha especial para más de 400 niñas y niños de escasos recursos.

La iniciativa es impulsada por la activista Mónica Ornelas y el colectivo Tzintzuni, quienes junto a brigadistas locales, se han organizado para recolectar los juguetes, darles mantenimiento, envolverlos y distribuirlos —incluso en lancha— en distintas comunidades.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía que desee aportar desde un peluche hasta un juguete nuevo.

“Nosotros pasamos por los juguetes”, indican los organizadores, facilitando la participación con dos líneas telefónicas disponibles: 443 325 3834 y 443 446 4955.

El objetivo es que ningún niño se quede sin regalo este 6 de enero. Además de donar, puedes ayudar compartiendo la campaña en redes sociales o dejando un comentario de apoyo para aumentar su visibilidad.

"Gracias por ser parte de la magia", expresaron quienes encabezan esta acción solidaria.