Recolectan 65 toneladas de residuos tras festejos por natalicio de Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 65 toneladas de residuos fueron recolectados tras los festejos por el natalicio 260 de José María Morelos y Pavón, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

El funcionario explicó que esta cifra corresponde a los residuos generados el 29 de septiembre, durante los conciertos en la avenida Madero, y el 30 de septiembre, tras el desfile cívico-militar, jornadas en las que también se instaló la verbena popular en distintos puntos del Centro Histórico de Morelia.

Como ha señalado en entrevistas anteriores, el tipo de desechos recolectados es principalmente PET, cartón y distintos envases. En este tenor, el funcionario municipal señaló que la cantidad de basura fue mayor, esto en comparación con la cifra correspondiente a los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre del año en curso, pues en dichas fechas se recolectaron poco más de 53 toneladas.

Por su parte, Edgar Eduardo Cabrera Guevara, titular de la Dirección de Residuos Sólidos, detalló en entrevista colectiva que para las labores de limpieza en el primer cuadro del Centro Histórico se desplegaron entre 150 y 200 trabajadores, organizados en tres operativos durante los días 29 y 30 de septiembre, lo que representó cerca de 10 brigadas.

Finalmente, subrayó que las brigadas utilizaron equipamiento diferente, como mini pipas, barredoras y equipo de resguardo, con mayor refuerzo en el primer cuadro del Centro Histórico y en el recorrido del desfile cívico-militar que partió desde la avenida Acueducto y culminó al poniente de la ciudad, en el monumento a Lázaro Cárdenas.

